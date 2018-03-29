СК попросит Лондон помочь с расследованием отравления Юлии Скрипаль

Следственный комитет России передал в Генпрокуратуру «для дальнейшего направления компетентным органам Великобритании» запрос о правовой помощи по делу об отравлении россиянки Юлии Скрипаль, говорится в сообщении СК.

Российские следователи просят своих британских коллег «совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления», а также предоставить России копии материалов расследования, включая результаты медицинского освидетельствования Юлии Скрипаль и данные проведенных экспертиз.

4 марта бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в английском городе Солсбери. Британские власти заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского происхождения и обвинили в попытке убийства российские спецслужбы.

Из Великобритании были высланы 23 российских дипломата. В знак солидарности российских дипсотрудников также высылают более 20 стран ЕС, США, Канада, Норвегия. Всего домой вернутся свыше 150 российских дипломатов.

Россия отрицает причастность к отравлению.