Скотланд-Ярд назвал место отравления Скрипалей

Штаб-квартира английской полиции опубликовала сообщение о ходе расследования дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, найденных в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Эксперты Скотланд-Ярда установили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом в собственном доме.

В сообщении отмечается, что максимальная концентрация отравляющего вещества выявлена на входной двери: «По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы полагают, что Скрипали впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания».

Эксперты отмечают, что работа по сбору улик в доме Скрипалей и ближайших окрестностях продолжится и может занять от нескольких недель до месяцев. При этом подчеркивается, что риск для здоровья жителей Солсбери оценивается как низкий.

Напомним, ранее в знак солидарности с Британией, обвинившей Россию в отравлении Скрипаля с применением химического оружия, целый ряд стран Европы, США, Канада и Австралия выслали российских дипломатов. Об отзыве своих дипломатических представителей из России объявили власти Люксембурга, Мальты, Словакии, Болгарии, Португалии.