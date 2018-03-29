Скотланд-Ярд назвал предполагаемое место отравления Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома. Об этом сказано в заявлении Скотланд-Ярда.

«Специалисты выявили самую высокую на данный момент концентрацию отравляющего вещества на входной двери», – заявили полицейские.

Сообщается, что в других местах также были обнаружены следы токсина, однако в меньшем количестве.

«Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира», – сказано в сообщении.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипаля.

Фото: The Telegraph