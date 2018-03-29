СМИ анонсировали санкции Лондона против российского капитала

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета на продажу Россией своих суверенных долговых бумаг на фондовом рынке британской столицы, пишет The Guardian.

28 марта в британском парламенте обсуждали возможные финансовые меры против российских капиталов. Ранее механизм финансового воздействия на Россию назвал интересным министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Автор идеи ограничений на обслуживание российских евробондов клиринговыми палатами королевства — британский исследователь из Harvard Society of Fellows Эмиль Симпсон – утверждает, что главная слабость России заключается в ее зависимости от западных инвестиций. Вслед за этим председатель комитета британского парламента по иностранным делам Том Тугендхат указал, что британские клиринговые палаты содействовали недавнему выпуску российских еврооблигаций на 4 млрд долларов: «Сейчас Россия может заимствовать на финансовых рынках ЕС и США, несмотря на западные санкции, и затем, уже своими силами, поддерживать находящиеся под санкциями и связанные с Кремлем банки и энергетические компании».

Как считает Тугендхат, закрытие ключевым западным клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream, доступа к российским еврооблигациям позволит помешать перепродаже российских облигаций на вторичном рынке и отпугнет большинство инвесторов из ЕС и США от покупки облигаций.