СМИ: Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР состоится летом

Встреча японского премьера Синдзо Абэ и главы КНДР Ким Чен Ына может состояться в июне. Об этом сообщает японская газета Asahi.

Как отмечается, соответствующий вопрос обсуждался на одном одном из недавних заседаний Трудовой партии Северной Кореи. В случае, если встреча состоится, она станет первой с декабря 2011 года.

По данным газеты, КНДР также рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. Это был первый визит лидера. Поездка в КНР стала для северокорейского лидера первым зарубежным визитом.