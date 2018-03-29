Собственник ТРЦ «Зимняя вишня» перечислил 192 млн руб. для оказания помощи семьям погибших

Новости сегодня, 29.03.2018: собственник ТРЦ «Зимняя вишня» пожертвовал 192 млн руб. для оказания помощи семьям погибших.

Хозяин кемеровского развлекательного центра «Зимняя вишня» перечислил денежные средства с целью помочь семьям погибших при крупном пожаре, случившемся 25 марта. Деньги уже зачислены в резервный фонд Кузбасса.

Сегодня в Кемерове состоялась внеочередная сессия областного Совета народных депутатов. На ней были рассмотрены и приняты изменения в бюджет региона, связанные с оказанием материальной помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре 25 марта.