США отказались «кормить» ООН

США больше не будут обеспечивать Организации Объединенных Наций (ООН) больше четверти поступлений в ее бюджет, заявила постоянный представитель Вашингтона в организации Никки Хейли.

Наибольшие взносы в 2017 году в ООН делали США — 22%. За ними следовала Япония (9,6%) и Китай (7,9%). На Россию приходилось около 3% бюджета всемирной организации.

В 2018 году взнос США составляет 28,5% от общего бюджета ООН. При этом Хейли заявляла, что американский закон допускает участие Вашингтона в объеме, не превышающем 25%. Китай в этом году занял второе место по величине взносов, обеспечив 10% бюджета ООН.

Представитель США заметила, что «миротворчество — это общая ответственность», поэтому каждый участник организации должен вносить свой вклад в ее бюджет, и всем необходимо прилагать к этому больше усилий».

Хейли пообещала, что США будут работать над «справедливым и разумным» сокращением своих расходов, которое не должно навредить миротворческой деятельности организации.

В конце 2017 года США добились сокращения бюджета ООН в 2018-2019 годах на $285 млн — до $5,395 млрд.

Бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств, которые входят в организацию. Размер этих взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитываются исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны.

Размер взноса одной страны не должен превышать 22% всего бюджета.

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