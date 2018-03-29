"Старые друзья": СКА и ЦСКА в очной встрече определят финалиста КХЛ от Запада

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости, Семен Галькевич. Петербургский СКА в третий раз за последние четыре года сыграет с московским ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ. Серия до четырех побед начнется в Санкт-Петербурге в четверг.

В 2015 году СКА победил в серии, отыгравшись со счета 0-3, а в следующем сезоне москвичи взяли убедительный реванш - 4-0. В регулярном чемпионате сезона-2017/18 оба матча выиграл СКА (4:2, 5:2).

СКА в первых двух раундах плей-офф одержал победы над череповецкой "Северсталью" (4-0) и ярославским "Локомотивом" (4-1). Москвичи в первом раунде также в четырех матчах справились со "Спартаком", а во втором не без труда одолели финский "Йокерит" (4-2). Пятый матч четвертьфинальной серии продолжался 142 минуты и 9 секунд, став самым длинным в 10-летней истории КХЛ и всего отечественного хоккея.



Друзья готовы драться

Всего месяц назад хоккеисты СКА и ЦСКА бок о бок сражались в Пхенчхане за золото Олимпиады. Победителями Игр стали 15 хоккеистов из СКА и восемь из ЦСКА. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин входил в штаб сборной России на Олимпиаде, который возглавлял Олег Знарок, главный тренер СКА.

"На площадке нет друзей. Что было на Олимпиаде, осталось там. Сейчас у каждого клуба задача – пройти в финал, и никто не думает о том, что за соперника играют друзья или партнеры по сборной. Все будут биться", - сказал форвард СКА Сергей Калинин.

"Если надо будет драться с ребятами из СКА – будем драться, - заявил капитан ЦСКА Сергей Андронов. - Это хоккей. Если ситуация потребует, то куда деваться? СКА – кубковая команда. Мастеров выше крыши, опыта много. С ними будет очень интересно играть. Будем стараться их остановить. Приложим все усилия".



ЦСКА теряет бойцов

В лазарете СКА перед началом серии находится только защитник Роман Рукавишников, в то время как ЦСКА из-за болезни потерял двух лучших бомбардиров команды в "регулярке" – Максима Шалунова и Сергея Шумакова. Также до сих пор не вернулся в строй форвард Константин Окулов.

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"Шумаков вернется к тренировкам в пятницу, Шалунов — чуть позже. Надеюсь, что в понедельник, - заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович. - Не хотелось бы публично говорить про название болезни. Не готов говорить с медицинской точки зрения. Конечно, бьет (по команде) потеря этих игроков, тут каждый игрок на вес спортивного золота. Фаворит ли СКА? Не хотел бы отвечать на этот вопрос, это спорт".

По мнению защитника ЦСКА Алексея Марченко, СКА является соперником, "которого надо обыгрывать". "СКА играет в современный хоккей, активно двигается по всей площадке. У нас хорошая скорость, когда мы с шайбой играем, то здорово действуем. Хорошо играем с шайбой и в чужой зоне. У СКА, наверное, такие же козыри. В серии может стать решающим каждый момент, поэтому надо настраиваться на каждую секунду игры. Шансы 50 на 50 перед началом игры", – сказал Марченко.

Матчи серии до четырех побед между ЦСКА и СКА, в которой преимущество своей площадки будет иметь клуб из Санкт-Петербурга, пройдут 29, 31 марта, 2, 4 апреля, и, если потребуется, 6, 8 и 10 апреля.