Трамп заявил о скором уходе США из Сирии

Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в Ричфилде штата Огайо в четверг заявил о скором разгроме террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России - прим.) и уходе США из Сирии.
«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — цитирует ТАСС его заявление.
Трамп пообещал, что террористы полностью утратят занятую ими территорию.
«Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть», — резюмировал глава Белого дома.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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