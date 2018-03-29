Трейдеры предупредили о скачке цен на бензин и закрытии мелких АЗС

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов, начиная с 2012 года. Об этом говорится в сообщении Совета по товарным рынкам — организации, объединяющей независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами.

Так, 28 марта стоимость АИ-92 для московского региона составила 45 390 рублей за тонну, АИ-95 — 47 216 рублей. С начала месяца стоимость АИ-92 выросла почти на 8%, а с начала года — примерно на 9%. Бензин марки АИ-95 подорожал соответственно на 9,5% и 12%.

Совет по товарным рынкам видит в этом спланированную политику крупных игроков топливного рынка — нефтяных компаний, которые искусственно создают дефицит топлива и повышают на него цены, говорится в сообщении.

«Дальнейшее развитие ситуации приведет к закрытию целого ряда АЗС, не принадлежащих крупным нефтяным компаниям, а также ударит по карманам российских автолюбителей и негативно повлияет на экономическое состояние сельхозпредприятий во время подготовки к весенне-полевым работам», — считают в организации.

Разобраться в ситуации совет призывает ФАС.