"Украина и Россия во многом похожи", - бывший футболист донецкого "Шахтера"

Форвард московского Спартака Луис Адриано рассказал о периоде адаптации в России, а также вспомнил об отрезке карьеры, который форвард провел в Шахтере."В Спартаке я адаптировался довольно быстро. Россия и Украина во многом похожи - язык, еда, холод. Так что привык я довольно быстро, хотя футбол в двух странах заметно отличается.Спартак является самым большим российским клубом. В России у него больше болельщиков, чем в Украине поклонников Шахтера, хотя возможно, это связано с тем, что Россия намного больше Украины. На выездах у нас всегда хорошая поддержка", - заявил бразильский футболист.