Украина откажется от Киевской Руси — мнение

Военкор КП.ру Дмитрий Стешин высказал свое мнение о новой инициативе главы МИД Украины.

Глава украинского МИД Павел Климкин предложил «подискутировать о переходе украинского языка с кириллицы на латиницу».

«Я убежден, что Центральная Европа может полностью возродиться только после освобождения Украины от постсоветскости. Только тогда из Украины получится самодостаточный проект» — написал Павел Климкин на своей странице в соцсетях по-украински, привычно чертыхаясь и переключая в компьютере язык, чтобы подставить в слова латинскую букву «i».

Оказалось, перевод украинского языка на латиницу главе МИДа подсказал дружеский журналист из прихожей Европы — Польши. И не прислушаться к «европейскому» мнению гордый украинец Климкин, вообще-то выросший в Курске и выучившийся в Москве, не мог. Но червь сомнения слегка покусывал Климкина, потому он обратился за советом к читателям.

Предложение нашло живой отклик в сердцах самых упоротых «великоукраинцев» — некоторые, с жовто-блакитными и красно-черными аватарками — были готовы сменить письменную идентичность прямо завтра. И сменят — пост главы МИДа напоминал зондаж общественного мнения.

«Великоукраинцы» кириллицу сменят, а те, кто против, привычно промолчат (как это уже было во время Майдана и много раз после него) и тоже перейдут на новый язык. Сегодняшний украинский, слепленный когда-то из заимствований польского, немецкого и малороссийского (лишь бы было побольше отличий от русского) и так-то в нынешнем виде напоминает то ли гугуканье, то ли неведомый речекряк. А если его перетолмачить на латынь, любой текст можно будет сразу отправлять в юмористический «Аншлаг» — там возьмут не вчитываясь.

Вот только попутно новой «самодостаточной Украине» придется уже окончательно переписать и свою историю. Многие хохотали над «научными исследованиями» о «древних украх, выкопавших Черное море», «потомках шумеров и фараонов». На самом деле, в тех ересях не было ничего смешного — фундамент отказа от русской идентичности уже заложен.

Просто однажды эти записки сумасшедших бандеровцев объявят официальной историей Украины и внесут в школьные учебники. В них уже не будет ни Киева как истока городов русских наряду с Новгородом, ни Нестора Летописца, ни Владимира Крестителя Руси, ни «Слова о полку Игореве». Останется лишь странный «шумеро-фараонский» народец, пришедший на земли древней Киевской Руси и начавший ее перелицовывать, перекрашивать, отмежевываясь от других наследников русских истоков — России и Белоруссии.

За 25 лет выращено поколение манкуртов, которое на Донбассе четвертый год «воюет с Россией». И, заметьте, не разбегается по домам, сидит в окопах и надеется дойти до Москвы и там отомстить — самим себе и своим предкам…

Дмитрий Стешин