Украина признала продажу КНДР ракетных технологий

Украина признала, что двигатели на межконтинентальных баллистических ракетах КНДР включают элементы советских двигателей РД-250, произведенные днепровским предприятием «Южмаш», рассказал эксперт группы ООН по санкциям в отношении Северной Кореи Дмитрий Кика.
«В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Группа экспертов санкционного комитета по КНДР отслеживает выполнение принятых в отношении Пхеньяна резолюций. Мандат работы специалистов продлен Советом Безопасности ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространенному организацией документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад с выводами и рекомендациями не позднее 1 февраля 2019 года.
В августе прошлого года американская газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе сообщила, что КНДР могла на чёрном рынке приобрести для своих баллистических ракет двигатели, произведённые на Украине.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал эту информацию провокационной, не имеющей под собой никаких оснований и, «скорее всего, спровоцированной российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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