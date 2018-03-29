Украина стала на шаг ближе к вступлению в НАТО

Президент Петр Порошенко утвердил программу “Украина-НАТО”. В документе прописаны приоритетные задачи и цели для украинского государства.После этого Украина может начать диалог с членами Альянса о введении для страны Плана действий членства уже в 2018 году.Программа “Украина – НАТО” на 2018 год предусматривает проведение консультаций с государствами Черноморского региона, входящих в состав альянса. Также будет обсуждаться вопрос безопаности в данном регионе. НАТО. В частности, стороны обсудят политическую ситуацию, а также вопрос безопасности в этом регионе.Добавим, что президент Петр Порошенко заявляет, что уже к 2020 году Вооруженные силы Украины должны полностью соответствовать строгим стандартам НАТО.