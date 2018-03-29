Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО)

Студенты Украинской академии лидерства сделали президенту Украины Петру Порошенко подарок.

«Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве „Мастерскую волшебных палочек”, чтобы показать: даже самые волшебные палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что важные изменения сейчас может внедрять каждый, а будущее Украины в руках именно тех, кто готов брать на себя ответственность.

«И помните — страну изменят не волшебные палочки, а талантливые украинцы!», — добавил Порошенко.