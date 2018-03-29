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» » В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем

В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем


Добавлено: 29 мар 2018 в 08:30, Категория: Россия
В аэропорту Якутска самолет приземлился с выключенным двигателем

Выполнявший рейс из Ленска самолет Ан-24 приземлился в аэропорту Якутска с включенным двигателем. Об этом говорится на сайте авиакомпании «Якутия».

Как отмечается, во вторник  при выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск экипаж самолета отключил левый двигатель. Причиной этого стал интенсивный уход масла.

Самолет благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 38 пассажиров. Расследованием инцидента займется спецкомиссия. В результате инцидента никто не пострадал.

В среду днем самолет Як-42 «Саратовских авиалиний» вынужденно приземлился в аэропорту Самары. 


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Добавлено: 29 мар 2018 в 08:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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