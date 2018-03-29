В Думе обвинили иностранные спецслужбы в информатаках на российские банки

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил на конференции Ассоциации банков России, что в настоящее время «идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны».

«То есть мы допускаем, что спецслужбы целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе, о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на наших рынках», — приводит его слова RNS.

По словам депутата, для решения проблемы Госдума совместно с ЦБ подготовила законопроект.

На следующей неделе он может быть уже внесен для рассмотрения парламентом.

В чем именно заключается суть законопроекта, депутат не уточнил.