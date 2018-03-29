В Екатеринбурге будут судить сотрудника антикоррупционного отдела УМВД и посредника, обвиняемых в коррупции

В Свердловской области бывший сотрудник антикоррупционного подразделения УМВД Екатеринбурга вскоре предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщается на сайте следкома по региону.

СК России по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга, который при задержании занимал должность старшего оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Екатеринбургу. Его обвиняют в совершении преступления по статье «покушение на вымогательство взятки в особо крупном размере через посредника, совершённое группой лиц по предварительному сговору» (ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ).

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По данным следствия, обвиняемый вместе с начальником отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД России по городу Екатеринбургу, который скрылся от следствия за пределами страны и объявлен в международный розыск, в период с февраля по апрель 2017 года вымогали через посредника взятку в сумме 2-х миллионов рублей. Деньги они требовали от директора юридического лица за прекращение дальнейших проверочных мероприятий и закрытие уголовного дела в отношении него. Но, увы, посредник передачи взятки, в апреле 2017 года был задержан полицией с первой частью денег в размере 1 миллиона рублей и сделка не состоялась. Посредник признал свою вину и согласился на сотрудничество с правоохранителями, сдав всех соучастников.

Следственный комитет собрал достаточную доказательственную базу и уголовные дела в отношении бывшего сотрудника полиции и посредника направлены в Ленинский районный суд города Екатеринбурга для вынесения приговора.

Нужно добавить, что директор юридического лица освобождён от уголовной ответственности, поскольку активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

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