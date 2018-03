В Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДР

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт сообщила, что давление на северокорейское государство продлится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет действия по денуклеаризации.

По ее словам, кампания по максимальному давлению заставила лидера КНДР Ким Чен Ына выйти из изоляции. Вашингтон тесно контактирует с партнером — Южной Кореей, чтобы организовать саммит с лидерами двух Корей. Также США ждет, что Пхеньян предпримет реальные действия по денуклеаризаци. До тех пор давление продолжится, заключила Хизер Науэрт.

The maximum pressure campaign has forced Kim Jong Un out of isolation. We are closely linked w/ our ally the Republic of #Korea on the #ROK-#DPRK summit in April, and look forward to #NorthKorea taking real action towards denuclearization. Until then, the pressure will continue.

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 29, 2018