В Госдуме подготовят предложения по повышению противопожарной защищённости ТЦ

Депутаты Госдумы займутся подготовкой предложений по повышению степени противопожарной защищённости торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания граждан.

Соответствующее решение было принято в ходе прошедшего 29 марта первого заседания рабочей группы по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности под руководством главы Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

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Рабочая группа создана по инициативе председателя нижней палаты Вячеслава Володина для анализа причин и условий, из-за которых произошла трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

Среди её основных целей будет выработка возможных дополнительных правовых мер по обеспечению пожарной безопасности при строительстве, сдаче в эксплуатацию и использовании торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей.

Кроме того, в законодательстве могут появиться меры ответственности для собственников и арендаторов таких объектов, а также должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Во вступительном слове Пискарев отметил, что в работе группы принимают участие не только профильные Комитеты, но и представители всех фракций политических партий.

На заседании участники определили перечень приоритетных задач и наметили стратегические направления деятельности.

В ходе обсуждения члены рабочей группы пришли к общему мнению о необходимости запрашивать мнения профильных федеральных и региональных органов власти, например, Следственного комитета, Генпрокуратуры и МЧС, при подготовке законодательных инициатив.

«Именно такой подход позволит изучить проблему комплексно, определить все «слабые места» в сфере обеспечения пожарной безопасности и подготовить системные предложения по устранению выявленных пробелов», — подчеркнул председатель Комитета.

Очередное заседание группы намечено на 4 апреля.

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