В ГПСУ назвали особенности очередного «гумконвоя» России

Украинским пограничникам не позволили осмотреть две колонны грузовиков 75-го «гумконвоя» РФ для ОРДЛО.

Помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян отметил: «Так как РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары».

При этом он уточнил, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.

Особенности данного «гумковоя» — общая загруженность автомобилей в среднем составила 40–50%.