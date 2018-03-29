В Харькове дорожает проезд в общественном транспорте

Исполком горсовета Харькова поднял стоимость проезда в метро до 5 гривен, в трамваях и троллейбусах цена вырастет до 4 гривен за поездку. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Новые тарифы вступят в силу после опубликования решения исполкома в газете «Харьковские известия». Пассажиры, пополнившие проездные билеты до поднятия тарифов, смогут пользоваться старыми ценами до окончания денег на карточке-проездном билете.

Напомним, с апреля газ для украинцев мог подорожать на 62%.

Фото: transit.parovoz.com