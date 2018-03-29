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В ходе учения проведено массовое десантирование более 1000 военнослужащих и 24 боевых машин Тульского соединения ВДВ


Добавлено: 29 мар 2018 в 12:00, Категория: Общество
В ходе учения проведено массовое десантирование более 1000 военнослужащих и 24 боевых машин Тульского соединения ВДВ

Сегодня в ходе основной фазы командно-штабного учения с Тульским соединением Воздушно-десантных войск (ВДВ) было проведено массовое десантирование личного состава и боевой техники парашютным способом.

Десантирование 24 единиц боевой техники осуществлялось из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации России с высоты 800 метров на площадки приземления Житово и Новики в Рязанской области.

После приземления десантники произвели расшвартовку боевых машин и приступили к выполнению поставленной тактической задачи.

По замыслу учения, подразделения соединения ВДВ действуют в тылу условного противника и выполняют задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп и средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Подразделения соединения ВДВ после осуществления переброски авангарда с боевой техникой на самолетах ВТА АН-26 и Ил-76 одновременно десантировались парашютным способом на две площадки приземления. Десантирование проводилось в непосредственной близости от объектов условного противника. В десантировании принимало участие более 1000 военнослужащих. Выброска парашютистов, применяющих парашютную систему Д-10, проходила с высоты 800 метров, а спецподразделений на парашютных системах специального назначения с высоты 1500 метров.

Десантирование подразделений специального назначения ВДВ проходило непосредственно перед десантированием боевой техники в район предстоящих действий. Разведчики провели разведку объектов и огневых точек условного противника и их координаты передали артиллерийским расчетам и поддерживающей авиации для нанесения точного огневого поражения.

Всего в учении принимают участие более 2000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники, 30 самолетов и вертолетов ВКС России, а также ВВС и ПВО Западного военного округа.

На площадке приземления действия десанта с воздуха прикрывали вертолеты армейской авиации Ми-24 и истребители Су-27 и Су-30.

На заключительном этапе учения при осуществлении маневренных действий в наступлении и обороне десантники проведут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и боевых машин десанта БМД-2, БМД-4М и самоходно-артиллерийских орудий 2С-9 «Нона» на полигонах Сельцы и Дубровичи, расположенных в Рязанской области.

В ходе КШУ, которое будет продолжаться до 30 марта 2018 года, апробируются новые формы и способы применения подразделений соединения десантников.

КШУ проводится под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова, оно носит плановый характер и проходит перед контрольной проверкой войск за зимний период обучения 2018 года.


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Добавлено: 29 мар 2018 в 12:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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