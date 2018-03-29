В Киргизии началась подготовка к маршу «Бессмертного полка»

В Киргизии началась подготовка к проведению марша «Бессмертного полка». Оргкомитет торжественного мероприятия отправил письма с просьбой о содействии в его проведении в администрацию президента, столичную мэрию и местные органы власти по всей стране, сообщает агентство 24.kg. Читайте по теме

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Колонны «Бессмертного полка» пройдут 9 мая по улицам Бишкека и других городов республики. На официальной странице акции в соцсети можно найти все новости о подготовке к акции, там же указаны адреса, где можно заказать штендер с фотографиями фронтовиков и тружеников тыла.

«Мы призываем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, присоединиться к шествию с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны. Не важно — погибли они на фронте, или ушли из жизни уже в мирное время, мы будем помнить об их подвиге всегда», — сказала координатор акции Зульфиру Хайбуллину.

Впервые в Киргизии колонна «Бессмертного полка» прошла в 2014 году в Оше, в 2015 году к маршу присоединился Бишкек. В 2017 году в акции участвовали около 35 тысяч человек.

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