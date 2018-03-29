В Кремле назвали действия Великобритании непредсказуемыми

Великобритания в настоящее время — это «достаточно непредсказуемая страна в отношениях с РФ» в плане «проявления адекватности», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Поэтому Москве сложно предсказать, какие еще действия Лондон может предпринять по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — «что может являться для этого основанием, а что прикрытием», добавил представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, какие еще варианты антироссийских мер может предпринять британское руководство.

Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей, находящихся в реанимации с начала марта, российские спецслужбы. В связи с этим были высланы 23 российских дипломата.

К Великобритании также присоединились большинство стран ЕС, США, Канада, Австралия, Норвегия. В общей сложности на родину высланы примерно 150 россиян. Больше всего — 60 дипломатов — высылают США. Российские власти опровергают причастность к покушению.