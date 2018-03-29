В кругу семьи: Джереми Микс представил Хлою Грин своим родителям

Джереми Микс и Хлоя Грин

На фоне слухов о беременности 27-летней Хлои Грин на личной странице ее бойфренда 34-летнего Джереми Микса появилась фотография, где влюбленные позируют в кругу семьи "самого красивого преступника". Похоже, близкие Микса радушно приняли Хлою, поскольку на снимке все выглядят очень счастливыми и дружными.

Хлоя Грин и Джереми Микс в кругу семьи манекенщика

Оказывается, Джереми и Хлоя приехали поздравить прабабушку манекенщика с днем рождения, Микс выложил фото на свою страницу в Instagram, где на него подписаны 1,8 миллиона фолловеров, подписав:

Ничто не сравнится с временем, проведенным в кругу семьи: от прародителей до правнуков.

Стоит упомянуть, что родители наследницы Topshop, если верить слухам, уже имели честь познакомиться с будущим зятем и даже благословили пару, несмотря на то, что Микс еще не оформил развод с супругой.

Хлоя Грин и Джереми Микс

Роман Джереми и Хлои начался летом прошлого года, тогда манекенщик ушел от жены, с которой у них подрастали трое детей: один общий и двое от первого брака Мелиссы. Информация о грядущем разводе в семье Миксов появилась сразу после того, как был зафиксирован папарацци факт измены, однако до сих пор не ясно, на какой стадии бракоразводного процесса находятся супруги.

Джереми и Мелисса Микс

Джереми Микс с детьми