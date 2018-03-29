В МИД России посоветовали Джонсону внимательнее читать Достоевского

Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону стоит внимательнее читать российского писателя Федора Достоевского. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Таким образом она прокомментировала слова Бориса Джонсона, который сравнил ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с началом романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Борис, скажите, а вы роман до конца прочитали или так на начале и остановились? Раз уж вы решили вспомнить творчество Федора Достоевского, то обратимся к образу и мыслям следователя из романа Порфирия Петровича, который весьма придирчиво вел расследование об убийстве процентщицы и ее сестры», — сказала Захарова.

Далее она процитировала отрывок из романа.

«Из ста кроликов никогда не составится лошадь, из ста подозрений никогда не составится доказательства… Ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — прочитала Захарова.

«Борис, читайте Достоевского», — добавила представитель МИД России.

По ее словам, британская сторона заявила о причастности России к отравлению Скрипаля «вообще без какого-либо следствия и улик».

Ранее сообщалось, что Джонсон сравнил дело Скрипаля с романом Достоевского.

Фото: пресс-служба МИД России