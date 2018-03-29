В МИД РФ озвучили «страшную месть» США за высылку дипломатов

Министерство иностранных дел России предложит президенту РФ Владимиру Путину закрыть Генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на высылку российских дипломатов и закрытие Генконсульства РФ в Сиэтле.

Источники в дипломатических кругах отмечает: «Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее».

В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон заявила, что американская сторона оставляет за собой право отреагировать на любые предпринятые Россией меры.