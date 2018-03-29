В ОБСЕ открыли подробности встречи Хуга с главарем ОРЛО

На оккупированной части Донбасса заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, впервые встретился с главарем луганских боевиков Леонидом Пасичником.

По данным ОБСЕ, Хуг в разговоре с Пасечником выразил претензии, что на территории ОРЛО имеются случаи запрета доступа к неконтролируемым участкам границы с РФ. Также, он вспомнил и о недавних нападениях на беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ и напомнил, что Минские договоренности предусматривают применение миссией технических средств.

Также, Хуг добавил, что на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской «ужасные условия» и что необходимо открыть еще несколько таких пунктов.