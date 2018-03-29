В оккупированном Донецке планируют масштабный снос киосков

В ОРДО «межведомственная комиссия по вопросам градостроительства на территории ДНР» определила к сносу более 30 объектов размещенных с нарушением норм и требований.

«Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР» Сергей Наумец заявил: «Межведомственная комиссия по вопросам градостроительства проверяет все объекты на территории ДНР на соответствие строительным критериям, а также нормам пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. Также следим за их внешним видом, чтобы они украшали улицы наших городов и не портили все впечатление. Межведомственная комиссия приняла решение снести более 30 объектов по всей Республике».

По его словам, речь идет главным образом о ларьках и киосках, владельцы которых занимаются торговлей или предоставлением услуг.

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