В Польше выросло число преступлений против украинцев

Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на отчет Обьединения украинцев в Польше.

Отмечается, что в публикации «Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше. Анализ дискурса» исследуются явления, затрагивающие украинское национальное меньшинство, и подчеркиваются попытки формирования постоянного негативного имиджа мигрантов из Украины.

«Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются в почти каждом польском городе и городке, и то в тех регионах, где, учитывая, хотя бы, тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к инаковости. С другой стороны, появились такие люди и среды, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе, собственно, враждебности к мигрантам из Украины», — заявил председатель Объединения Украинской в Польше Петр Тима.

Спикер гражданских прав Адам Боднар отметил, что тревожным сигналом стал рост полных ненависти интернет-комментариев, касающихся украинцев.

Также он обращает внимание на использование исторической политики для создания напряжения в этом вопросе.

«К сожалению, реакция со стороны полиции и прокуратуры не всегда является достаточной. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных в Интернете, то есть о языке ненависти. Однако, к счастью, я бы сказал, что такая реакция является по мере порядочным, если речь идет о реакции полиции и прокуратуры в случаях избиения на национальной почве», утверждает Боднар.