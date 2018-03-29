В Румынии произошла авария на АЭС

Авария на атомной электростанции произошла в румынском городе Чернаводэ.

29 марта, в четверг, второй реактор АЭС автоматически отключился от национальной энергосистемы, и электростанция продолжала функционировать при помощи единственного энергоблока.

Представитель компании Nuclearelectrica, являющейся оператором АЭС в Чернаводэ, заявил о том, что сбой произошел из-за проблем в электрической системе, и это никак не повлияло на ядерную безопасность региона. По мнению Леонида Большова, научного руководителя Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, авария на АЭС в Чернаводэ, вероятнее всего, не представляет угрозы для россиян, однако все необходимые меры безопасности будут приняты.