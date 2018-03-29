В соцсети сообщили о жуткой смерти подростка, избитого «полицией ДНР»

В оккупированной Макеевке сотрудники «полиции ДНР» в здании РУВД убили 18-летнего подростка Владислава Гиневича, который скончался сразу после удара дубинкой по голове.

Пользователи соцсетей сообщают, что «полиция» забрала парня вместе с матерью и отвезла в местный полицейский участок. При этом парня увели в здание, а через несколько часов его матери сказали, что ее сын умер. Как выяснилось позже, полицейские «ДНР» избили парня — нанесли удар дубинкой по голове, что привело к кровоизлиянию в мозге и к смерти.

Пользователи социальных сетей возмущены произошедшим и пытаются поднять шум ради наказания виновных. Отмечается, что на момент смерти Гиневичу было всего 18 лет. Также, сообщается, что мать около 5 лет назад потеряла среднего сына.

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