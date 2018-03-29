В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы

ЧП произошло накануне вечером, 28 марта, в американском городе Сан-Франциско, расположенном в штате Калифорния. Неизвестный водитель, сев за руль автомобиля, на скорости влетел в пешеходов, - пишет LIFE со ссылкой на Associated Press.

По предварительным данным, один человек скончался на месте, еще до приезда медицинской помощи. Четверо были госпитализированы. Трое из них находятся в критическом состоянии.

По информации rg.ru, полиция исключила версию теракта. Проверяются сведения о произошедшем, до инцидента, конфликте между водителем и пострадавшими.

Виновник скрылся и объявлен в розыск. Обстоятельства аварии выясняются.