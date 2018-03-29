В Тверской области отказались принимать мусор из Москвы

Из-за закрытия нескольких мусорных полигонов в Подмосковье столичные власти обсуждают возможность вывоза мусора в соседние регионы. В Тверской области уже отказались от предложения строительства на своей территории новых мусорных полигонов.

«Для захоронения своих отходов Москва готова в Тверской области строить мусорные полигоны, потому что это регион с низкой плотностью населения, там много малолюдных мест, но нам этого не дают сделать, местные власти заявляют, что им это не нужно», — заявил РБК глава «МосводоканалНИИпроекта» Михаил Степанов.

Компания «МосводоканалНИИпроект» принадлежит правительству Москвы. Она разрабатывает проекты мусоросжигательных заводов и полигонов ТБО.

Между тем в Московской области продолжаются протесты против расширения полигонов отходов. Протестуют жители Волоколамска, где расположена свалка «Ядрово», и жители Коломны, где находится полигон «Воловичи».