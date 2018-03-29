В Венесуэле при пожаре в тюрьме погибли 68 человек

Во время бунта заключенных в венесуэльском городе Валенсия произошел пожар, в результате погибли, по официальным данным, 68 человек, пишет El Pais.

Беспорядки начались во время посещения заключенных родственниками. Одного из посетителей, по информации издания, узники взяли в заложники, чтобы предъявить требования властям. Заложник получил ножевое ранение.

Когда власти не отреагировали на требования преступников, они начали жечь матрасы, что и привело к пожару. Большинство жертв, включая нескольких посетителей, погибли от удушья.

После пожара родственники заключенных вышли к зданию тюрьмы, добиваясь от властей информации о произошедшем. Во время стычек с полицией силы правопорядка применили слезоточивый газ.