В ДНР опубликовали приказ о прекращении огня (ДОКУМЕНТ)

Приказ о полном прекращении огня с 30 марта доведен до всех подразделений Донецкой народной республики, сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании ДНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «пасхальное перемирие» с 30 марта.

«В целях качественного выполнения решения контактной группы в Минске о прекращении огня с 00.00 30 марта 2018 года во всех подразделениях Народной милиции ДНР доведен приказ начальника управления “О соблюдении режима прекращения огня” в период “пасхального перемирия”», — отметили в оперативном командовании.