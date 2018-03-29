Видео: потасовка в Николаевском облсовете с участием националистов

В Сети обнародовано видео, как в Николаеве представители Нацдружин и прочих националистических организаций ворвались в здание облсовета с требованием отставки главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Националисты требуют от депутатов облсовета выразить недоверие председателю ОГА Алексею Савченко, которого подозревают в доведении до самоубийства директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Ранее сообщалось, что националисты зашли в Николаевский облсовет, требуя отстранить главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Фото: скриншот видео