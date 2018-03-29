Во Франции задержан пытавшийся сбить военных водитель

Во Франции полиция задержала мужчину, который этим утром пытался сбить группу военных на автомобиле. Об этом сообщает BFM TV.

Мужчина пытался на Peugeot наехать на группу из шести или семи военнослужащих, которые вышли на пробежку около своей казармы в коммуне Варс-Альер-э-Риссе.

Во время попытки покушения водитель выкрикивал оскорбления в адрес военных. Вместе с ним в машине находился еще один человек.

В результате никто не пострадал.

23 марта выходец из Марокко с криками «Аллаху акбар!» убил случайного водителя, открыл из его машины стрельбу по полицейским, а затем захватил заложников в коммуне Треб. В результате погибли четыре человека, нападавший был застрелен.