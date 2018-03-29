Володин направил соболезнования родственникам Олега Анофриева

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил соболезнования родным и близким народного артиста России Олега Андреевича Анофриева, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«От лица депутатов Государственной Думы и себя лично приношу вам самые глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Олега Андреевича Анофриева. Яркий и одарённый актёр, автор замечательных песен и романсов, режиссёр, поэт и композитор, он завоевал поистине всенародное признание своим многогранным талантом», — отмечается в телеграмме соболезнований за подписью политика.

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Матвиенко назвала творческое наследие Анофриева неисчерпаемым

Вячеслав Володин напомнил, что голосом Анофриева поют полюбившиеся россиянам персонажи советских мультфильмов, а созданные народным артистом образы стали признанной классикой отечественного кинематографа.

«Олег Андреевич оставил богатое творческое наследие, без которого невозможно представить нашу культуру за последние полвека. Светлая память о нём всегда будет жить в наших сердцах», — заключил спикер Госдумы.

Олег Анофриев скончался днём 28 марта после тяжёлой болезни. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что творчество народного артиста «покорило сердца многих россиян», а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала кончину артиста невосполнимой утратой «человека многогранного таланта», чьё творческое наследие является поистине невосполнимым.

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