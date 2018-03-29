Володин назвал распространение фейков технологией «цветных революций»

Тема: Пленарное заседание Госдумы 29 марта

Распространение фейковых новостей в России может являться одним из способов осуществить в России «цветную революцию», отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт ТАСС.

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«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряжённость и реализовать технологии «цветных революций», — отметил политик.

Ранее на текущей неделе в социальных сетях появились данные о том, что власти якобы занижают официальные цифры о погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, число которых, по версии распространителей ложных новостей, приближается к сотне человек.

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