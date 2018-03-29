Володин заподозрил спецслужбы США во вбросе данных о сотнях погибших в Кемерово

Ложная информация о сотнях погибших на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» была намеренно вброшена из-за рубежа для манипуляции настроениями людей. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа», — цитирует его ТАСС.

По словам Володина, «по угрозам совершения терактов многочисленные анонимные звонки идут с территории США, Украины, ряда других стран».

«Мы видели, что все эти сообщения вбрасывались через Украину. Мы знаем, что на территории Украины в силовых структурах работают представители ЦРУ и Госдепа», — добавил спикер.

По мнению Володина, подобные вбросы могли инициировать спецслужбы США либо украинские власти.

Депутат считает, что фейковые новости — «это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела, попытка создать напряженность и реализовать технологии цветных революций».

При пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

В соцсетях распространялись слухи о сотнях погибших, которых якобы скрывают власти.

Одним из авторов этих слухов оказался украинский пранкер Евгений Вольнов, который позвонил в морг и сообщил, что погибли более 300 человек. В России он заочно арестован. Украина его выдавать отказалась.