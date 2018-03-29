Врачи сообщили об улучшении состояния дочери Скрипаля

Здоровье Юлии Скрипаль несколько улучшилось, ее состояние стабильно, Сергей Скрипаль остается в критическом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в районной больнице города Солсбери.

«Два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина, которому около 60 лет, и женщина около 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом. Состояние женщины улучшается, сейчас оно стабильно», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, по рекомендации больницы люди, которые посещали паб The Mill и итальянский ресторан Zizzi в Солсбери 4 или 5 марта, могут обратиться к медикам, но в целом риск для здоровья людей остается низким.

Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.