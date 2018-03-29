Выставка Инны Панасенко «Транcформация» проходит в салоне «Мерседес-Бенц РУС»

22 марта во флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» состоялось открытие выставки Инны Панасенко «Трансформация».

арт-перформанс Инны Панасенко

Одна из центральных тем творчества Инны, одной из самых успешных и продаваемых современных художников в Германии, – монументальные образы быков во всех их природных проявлениях. Быки на полотнах художницы – волевые, страстные, боевые животные. Процесс создания этих образов – настоящий перформанс, динамичный танец в сопровождении светового и музыкального шоу.

Ее работы представлены в топовых немецких и мировых галереях в Швейцарии, Шанхае, Нью-Йорке, Израиле и других. Ее рейтинг постоянно растет и набирает обороты, тем самым привлекая внимания международных коллекционеров современного искусства. Моментом ее славы стали яркие хореографические перформансы, один из которых недавно прошел в рамках международных выставок Art Basel Miami и Art Fair Shanghai.

Выставка продлится до 31 марта.

Анфиса ЧерныхАнтонина Клименко

Открытие выставки посетили Наталья Лесниковская, Мария Шумакова, Мария Андреева, Анна Слю, Екатерина Дробыш, Фатима Ибрагимбекова, Анфиса Черных, Юлия Галкина, Антонина Клименко, Ксения Безуглова, Анна Русска, Вильфред Кейру, Диана Джанелли, Наташа Симакова, Арчи, Марина Трояновская.

Анна НерлиАнна Слю и Мария Андреева

Екатерина ДробышНаталья Лесниковская

Ксения БезугловаАнна Русска

Партнерами мероприятия стали группа компаний ESTETICA и Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen.

Звездой мероприятия также стал новый Mercedes-Benz CLS. Новый CLS – первопроходец, который представляет нам новый язык дизайна Mercedes-Benz, узнаваемый по четким формам с редуцированными линиями.



Mercedes-Benz CLS

Флагманский шоурум «Мерседес-Бенц РУС», расположенный по адресу Ленинградский проспект, 39а, – это первый Brand Store в России, территория современной роскоши и место притяжения истинных поклонников марки Mercedes-Benz. В основу легла концепция Cars and Customers, которая позволяет подчеркнуть уникальность автомобилей Mercedes-Benz в комфортных для клиента условиях с индивидуальным подходом и эксклюзивным уровнем обслуживания, отличающихся от офисной атмосферы.

Инна Панасенко



