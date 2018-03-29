Юлия Скрипаль пришла в сознание

Дочь бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и может говорить, сообщает BBC со ссылкой на заявление медиков.

По словам доктора больницы города Солсбери Кристин Бланшард, Юлия Скрипаль «хорошо отреагировала на лечение».

Доктор сообщила, что пациентке продолжают оказывать «квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме».

Состояние Юлии Скрипаль стабильно, заявили в больнице.

Ее отец Сергей Скрипаль остается в критическом состоянии.

Сергей и Юлия Скрипаль поступили в больницу без сознания 4 марта. Было установлено, что они отравились нервно-паралитическим веществом. По словам британских властей, их пытались отравить веществом серии «Новичок» российского производства.

В покушении Великобритания обвинила российские власти и выслала 23-х российских дипломатов. Вскоре к высылке россиян присоединились США (60 дипломатов), Украина (13), большинство стран ЕС, Канада, Австралия и другие государства. Всего персонами нон грата объявлены около 150 россиян. Москва отрицает причастность к преступлению.