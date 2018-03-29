Замглавы бурятского МЧС задержан за взятку при пожарной проверке

В Бурятии задержан замначальника республиканского главка МЧС Дмитрий Унагаев. Его подозревают в получении взятки «за общее покровительство» при осуществлении пожарного надзора, сообщает пресс-служба республиканского управления СК.

По версии следствия, Унагаев через посредника получил «свыше 177 тысяч рублей» от директора коммерческой организации. Это эквивалентно 3 тысячам долларов.

Преступление было выявлено службой собственной безопасности МЧС Бурятии и сотрудниками ФСБ.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте Унагаева.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» при пожаре 25 марта погибли 64 человека, поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию, подчеркнув: «Без денег справку нельзя получить, а за деньги все что угодно подпишут».