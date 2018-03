Запах женщины или прикладная аромагия

Аромат женщины не зря считается её визитной карточкой. Едва уловив запах духов, можно с точностью до мелочей представить себе носительницу аромата. Вот - легкая, как морской бриз блондинка в голубом, вот - дама в темно-бордовых бархатах и золоте, а вот - порхающая девчонка-бабочка-цветочек… Как же хочется найти себя в этом удивительном мире парфюма.

Вспомните сколько раз вы ловили себя на мысли, что вам нравятся чьи-то духи, а потом находили их, пробовали на себе и уходили ни с чем? Аромат, как платье, не каждое подойдет, необходимо искать, выбирать, примерять, менять и экспериментировать. Главное, чтобы, услышав Ваш аромат, представляли именно Вас! Вдохните Kilian some like it hot, посмотрите на флакончик, потрогайте его, а теперь закройте глаза и представьте кто носит такой аромат. Узнать про него подробнее можно на странице http://www.butik-parfum.ru/product_2380.html.

Как же подобрать свой аромат, чтобы он не просто дополнял или подчеркивал ваш образ, а чтобы он возвещал о вашем прибытии, говорил о вас еще до того, как вас увидели?

Существует классификация ароматов: цветочные, восточные, древесные и цитрусовые, и их производные. Казалось бы тут всё просто цветочные пахнут цветами, восточные - пряностями, специями, древесные - деревом, сандалом, кожей, цитрусовые - цитрусовыми.

Но, честно говоря, эта классификация мало кому помогла. То есть, вы примерно себе представляете какие ароматы любите вы, допустим цветочные. Приходите в магазин, перенюхиваете все цветочные ароматы, выбираете один, приносите домой и всё. История закончилась, появился еще один симпатичный флакончик на полке с ароматами. Причины могут быть разные: оказался слишком резким, пахнет не так, как показалось в магазине, и прочее подобное. Знакомо?

Помимо классификации есть понятие “нота” аромата. Тут скрыт секрет того, куда уходит тот аромат, который вы нашли в магазине и появляется другой. Качественный парфюм раскрывается не сразу: первая услышанная вами нота аромата исчезнет, как дымка, в течение 1-2 часов, а то и раньше, далее будет средняя нота, а за ней самый долгоиграющий и истинный аромат. Таким образом, чтобы понять запах парфюма необходимо порядка 8-12 часов. Учитывая количество представленной парфюмерной продукции, это совершенно немыслимое время для выбора аромата.

Так как же выбрать его, свой единственный и неповторимый, свою визитную карточку?

Лайфхак №1: никогда не выбирайте одна! Никогда! Ваш аромат он сольется с нотками микрозапахов вашего тела так, что вы его едва ощутите. Вот тут поможет взгляд со стороны, или в нашем случае вздох.

Лайфхак №2: выберите “свой” парфюм по внешнему виду, по флакону, по коробочке, в которую он упакован, потрогайте насколько приятно ощущать его в руках, насколько он - ваш.

Лайфхак №3: переспите с ним. Да! С ароматом, как с мужчиной, надо провести ночь, чтобы понять насколько он вам подходит. Если утром он вам еще привлекателен, значит это ваш аромат.

Выбор аромата непростое, но очень приятное и увлекательное для женщины занятие. Играйте, влюбляйтесь, экспериментируйте!