Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов

Представитель ЛДПР Владимир Жириновский выступил за освобождение от алиментов и за запрет разводов, путем разрешения регистрации других браков, без расторжения предыдущих. Об это депутат заявил на пресс-конференции с Дмитрием Медведевым.

По словам лидера ЛДПР, алименты часто только вредят бывшим супругам строить новые семьи, поэтому государство может взять на себя эту функцию.

Так же, Владимир Вольфович предложил разрешить оформление новых браков без ликвидации старых, прокомментировав это так:

«Речь не о многоженстве. Жить только раздельно."

По его словам, данная мера позволит "бывшим" супругам сохранять за собой права и статус семьи.

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