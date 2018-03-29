Журналистка Мегин Келли поддержала порнозвезду Сторми Дэниелс в деле Трампа и пожаловалась на угрозы

Мегин Келли

Скандал с участием Дональда Трампа и членов его команды разгорается с новой силой. Сначала о своей любовной связи с президентом США рассказала порноактриса Сторми Дэниелс. Она заявила, что у нее был роман с Трампом, когда он уже был женат на Мелании. Однако на этом она не остановилась и недавно дала интервью, в котором поведала об угрозах со стороны людей близких к Дональду Трампу — им очень не нравилось то, что Дэниелс публично обо всем рассказывала. По ее словам, они пытались заставить ее замолчать. После этого о своем опыте общения с командой президента США рассказала знаменитая американская журналистка Мегин Келли, которая недавно взяла интервью у Владимира Путина. В своей книге Settle for More, отрывками из которой она поделилась на днях в Twitter, она вспомнила об угрозах, которые адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн отправлял ей в соцсети.

Выпотрошите ее,

— писал он.

Она также рассказала, что бывшему репортеру издания Daily Beast Тиму Маку было запрещено писать о разводе Дональда Трампа с его первой женой Иваной.

Я позабочуь о том, что мы с вами однажды встретимся в здании суда. А после вас я возьмусь за ваших коллег. Поэтому предупреждаю вас: действуйте очень осторожно, потому что иначе я сделаю с вами нечто ужасное,

— говорил, по словам Келли, Коэн Маку.

В угрозах в свой адрес Мегин также обвинила и бывшего члена команды Дональда Трампа Кори Левандовски, заявив, что он запрещал ей появляться на дебатах на канале Fox News.

Левандовски позвонил исполнительному директору канала Биллу Саммону, с тем чтобы тот не допустил меня до дебатов. Когда Саммон сказал, что об этом не может быть и речи, Левандовски стал угрожать мне и заявил, что сделает так, что мне придется нелегко, если я там появлюсь,

— сказала она.

Как заявила журналистка в эфире шоу "Сегодня с Келли Мегин", ведущей которого она является, таким образом она хотела выразить свою поддержку Сторми Дэниелс.

Это то, что вам следует знать об этих людях,

— заключила она.