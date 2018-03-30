3 рецепта круассанов с начинками

Круассан с начинкой — отличный вариант сытного завтрака. Попробуйте приготовить в выходной день круассан с лососем и сырным муссом, с запеченными овощами или с тунцом и луковым мармеладом. Рецепты предоставлены Кириллом Бергером, бренд-шефом ресторанов Rose Bar, Forte Bello и «У dяdи Макса».

Круассан со слабосоленым лососем и сырным муссом



Ингредиенты (1 порция): круассан большой несладкий (1 шт.), творожный сыр (1-1,5 ст. л.), укроп (1 веточка), слабосоленый лосось или нерка (50 г), огурец (20 г), мини-шпинат (пара листиков), редиска (2-3 кружочка), соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Круассан с запеченными овощами

Творожный сыр взбейте с укропом с помощью блендера. Посолите и поперчите по вкусу.Огурец нарежьте тонкими ломтиками, круассан разрежьте пополам. По желанию подогрейте его.Смажьте нижнюю часть круассана сырным муссом, разложите ломтики огурца, рыбы, редиски и листья шпината.

Ингредиенты (1 порция): круассан большой несладкий (1 шт.), перепелиные яйца (2 шт.), редиска (1 шт.), мини-шпинат (несколько листочков), укроп (1 веточка), творожный сыр (1-1,5 ст. л.), базилик сухой (щепотка).

Ингредиенты для запеченных овощей: болгарский перец красного цвета (20 г), болгарский перец желтого цвета (20 г), болгарский перец зеленого цвета (20 г), цуккини (20 г), баклажан (20 г), оливковое масло (1 ч. л.), сок лимона (пара капель), соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Круассан с тунцом и луковым мармеладом

Обжарьте на гриле цуккини и баклажан. Перец запеките в духовке до готовности. Все овощи нарежьте, добавьте соль, перец, лимонный сок и оливковое масло.Взбейте творожный сыр с укропом блендером в мусс, посолите и поперчите по вкусу.Круассан разрежьте пополам, на нижнюю часть намажьте сырный мусс, сверху положите запеченные овощи, листья шпината, редиску.



Ингредиенты (1 порция): круассан большой несладкий (1 шт.), перепелиные яйца (2 шт.), редиска (1 шт.), зеленый лук (1 стрелка).

Для начинки из тунца: тунец консервированный (50 г), майонез (1 ч. л.), маслины без косточек (1-2 шт.), красный лук (3 г), соль и перец (по вкусу).

Для лукового мармелада (на 4-6 порций): репчатый лук (1 шт.), сливочное масло (20 г), сухой тимьян (щепотка), сухой розмарин (щепотка), винный уксус или сухое белое вино (1 ч. л.), мед (0,5 ч. л.), соль и перец (по вкусу).

Способ приготовления:

Для лукового мармелада: на сковородке разогрейте сливочное масло и всыпьте тимьян и розмарин. Их аромат лучше раскроется при небольшой обжарке. Добавьте нарезанный тонкими кольцами репчатый лук и немного припустите его. Уменьшите огонь. Добавьте остальные ингредиенты. Все перемешайте. Закройте крышкой и томите на слабом огне – через час лук станет густым, ароматным, блестящим и сладким. За это время его надо 2-3 раза перемешать.Для начинки из тунца понадобится: измельчите все ингредиенты в блендере, посолите и поперчите по вкусу.Перепелиные яйца отварите вкрутую, слегка остудите и очистите, разрежьте пополам.Разрежьте круассан. Разложите на нижнюю часть равномерно начинку из тунца, кружочки редиски, половинки вареных перепелиных яиц, 1-2 чайные ложки лукового мармелада, посыпьте измельченным зеленым луком.